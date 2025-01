Anime basierend auf Ghost of Tsushima angekündigt

Crunchyroll gab heute zusammen mit Aniplex, Sony Music und PlayStation Productions eine neue Anime-Serie bekannt, die auf dem preisgekrönten Videospiel "Ghost of Tsushima" von Sucker Punch Productions und dessen kooperativem Multiplayer-Erlebnis "Legends" basiert, das von japanischen Volkserzählungen und Mythen inspiriert ist.

Der "Ghost of Tsushima"-Anime wird in Zusammenarbeit mit Aniplex produziert, dem Studio hinter weltweit gefeierten Serien wie "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", "Solo Leveling" und "Sword Art Online". Die Adaption wird von Regisseur Takanobu Mizuno geleitet, mit Gen Urobuchi (Nitro Plus) für die Story-Komposition und Animationen von Kamikaze Douga. Gemeinsam wird das Team die traditionellen Samurai-Ästhetiken von Ghost of Tsushima: Legends mit filmischem Storytelling und beeindruckenden visuellen Effekten zum Leben erwecken. Sony Music wird als strategischer Partner für Musik und Soundtrack der Serie fungieren.

"Dieses Projekt ist ein Beweis für die kreative Synergie innerhalb der Sony-Familie, die das Fachwissen von PlayStation Studios und PlayStation Productions, das kreative Team von Sucker Punch Productions und Aniplex, die ikonische globale Künstlerliste von Sony Music und Crunchyrolls globalen Marketing- und Vertriebsfussabdruck vereint. Der Ghost of Tsushima Anime wird Fans eine aufregende neue Möglichkeit bieten, das Spiel in einem Anime-Stil zu erleben, der mutig und bahnbrechend sein wird."

Rahul Purini, Präsident von Crunchyroll

"Nachdem wir bereits die enorme Qualität und Vielseitigkeit unserer Gaming-Marken in mehreren erfolgreichen Film- und Fernsehprojekten bewiesen haben, könnten wir nicht aufgeregter sein, unsere erste Anime-Adaption anzukündigen. Die reiche, immersive Welt von Ghost of Tsushima und der fantasievolle Legends-Modus, der auf japanischer Mythologie basiert, bieten die perfekte Grundlage für dieses Projekt, und Aniplex ist der perfekte Partner, um Sucker Punch Productions' Hit-Videospiel in eine atemberaubende neue Anime-Serie zu übersetzen."

Asad Qizilbash, Leiter von PlayStation Productions

"Wir freuen uns, neue Möglichkeiten für unsere Künstler zu schaffen, um mit solch unglaublichen globalen Marken zu arbeiten. Musik spielt eine zentrale Rolle im Gesamterlebnis des Publikums, und wir sind begeistert, gemeinsam mit unseren Sony-Partnern überzeugende Inhalte für Fans auf der ganzen Welt zu entwickeln."

Tom Mackay, Präsident, Premium Content, Sony Music Entertainment.

Die Serie wird 2027 exklusiv auf Crunchyroll Premiere feiern. Weitere Details, einschliesslich des Kreativteams und der Besetzung, werden in Zukunft bekannt gegeben. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der CES-Pressekonferenz (Consumer Electronics Show) der Sony Group Corporation in Las Vegas.