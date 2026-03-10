Ghost of Yōtei Legends ist ab sofort verfügbar

Nach der Veröffentlichung von "Ghost of Yōtei" im Oktober 2026 bringt Sucker Punch Productions das Open-World-Action-Adventure mit "Ghost of Yōtei Legends" nun auf eine übernatürliche Ebene. Der Online-Koop-Mehrspielermodus verbindet die Grundlagen des Legends-Modus von "Ghost of Tsushima" mit neuen Mechaniken und Bedrohungen.

In "Ghost of Yōtei Legends" werden die Yōtei Six als übergrosse, dämonische Bosse zu einer Herausforderung für mehrere Spieler gleichzeitig. Die Bosse und Kriegsherren, die Atsus Geschichte geprägt haben, werden dabei von ihren Anhängern begleitet. "Legends" ist eine Nacherzählung der Geschichte von Atsu, die viele Jahre bzw. Jahrhunderte nach den Ereignissen spielt.

Für den Kampf können die Spieler in verschiedene Rollen schlüpfen, die sich gegenseitig ergänzen und sich in den ausgerüsteten Waffen unterscheiden. Während der Samurai das Odachi und der Bogenschütze das Yari nutzt, führt der Söldner zwei Katanas. Jede Klasse hat ihren eigenen Technologiebaum, sodass die Spieler ihre Ausrüstung und Fähigkeiten, die sie freigeschalten und auswählen, individuell gestalten können.

Zudem gibt es einzigartige Legends-Kosmetikartikel, die im Spiel freigeschaltet werden, sowie verschiedene Missionstypen. Story-Missionen werden vom Geschichtenerzähler kommentiert und drehen sich um jeden der vier Bosse. Survival ist ein Modus für vier Spieler, bei dem es um die Verteidigung eines Gebiets gegen mehrere Wellen von Gegnern geht. Nächsten Monat startet darüber hinaus der Raid, in dem die Spieler gegen die mächtigsten Mitglieder der Yotei Six, den Drachen und Lord Saito, antreten.

"Legends" ist für alle Besitzer von Ghost of Yōtei ohne zusätzliche Kosten verfügbar.