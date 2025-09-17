Ghost of Yotei: Atmosphärischer Trailer

Sony und Sucker Punch haben einen weiteren Trailer zu "Ghost of Yotei" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen.

Besagter Trailer zu "Ghost of Yotei" bietet nämlich fast eineinhalb Minuten lang unter anderem atmosphärische Impressinen von der Spielwelt und den Charakteren des kommenden Action-Adventures. Der Soundtrack passt ebenfalls wunderbar dazu. Das Material trägt übrigens den Titel "One Thousand Blades".

Kürzlich Game Director Nate Fox von Entwickler Sucker Punch viele neue Details zu "Ghost of Yotei" verraten. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Schon bei der gamescom Opening Night Live im August war zudem bekannt geworden, dass im nächsten Jahr eine kostenlose Erweiterung für das Action-Adventure verfügbar sein wird. Sie hört auf den Namen "Legends"

"Ghost of Yōtei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.