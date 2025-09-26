Ghost of Yōtei: Ausführliche Technik-Analyse

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Ghost of Yōtei" beschäftigt. Ihre Erkenntnisse haben sie in einem umfangreichen Video zusammengefasst und dieses sollte eigentlich keine diesbezüglichen Fragen unbeantwortet lassen.

Hier wird die Technik von "Ghost of Yōtei" über 25 Minuten lang thematisiert. Dabei gibt es praktisch keinen Anlass zur Kritik, nur bei extrem schnellen Ritten durch die Landschaft sind ansatzweise minimale Ruckler zu bemerken. Angesichts der sonstigen 4K-Pracht mit Ray Tracing fällt das jedoch nicht ins Gewicht.

Bereits in der Vergangenheit gab es viel Material aus "Ghost of Yōtei" zu sehen. So bekamen wir von Sony und Sucker Punch unter anderem schon die Waffen oder die Spielwelt genauer vorgestellt.

"Ghost of Yōtei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.