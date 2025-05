Ghost of Yōtei - Picture-Update

Am 2. Oktober erscheint "Ghost of Yōtei" exklusiv für PlayStation 5. Nun gibt Nate Fox, Co-Creative Director von "Ghost of Yōtei" vom Entwicklerstudio Sucker Punch Productions, im Rahmen einer Blogserie Einblicke in die Sammlung von Referenzen, die das Team vor Ort in ​​Hokkaidō gesammelt hat.

Das Entwicklerteam unternahm zwei Reisen zur Sammlung von Referenzen, bei denen sie jeweils verschiedene Gebiete von Hokkaidō erkundeten. ​Dabei besuchte die Gruppe den Shiretoko-Nationalpark und war von der Schönheit der Natur und dem Gefühl der Gefahr fasziniert. Zwischen wunderschönen, schneebedeckten Bergen und Bäumen mit Spuren von Klauen, fanden sie eine perfekte Kombination aus Schönheit und Gefahr.

Hokkaidō befand sich im Jahr 1603 am Rande des japanischen Kaiserreichs. Damals hiess das Gebiet noch Ezo und war eine geheimnisvolle Insel im Norden, die nur von wenigen Wajin (Japanern) bevölkert wurde, die mutig genug waren, sich in der eisigen Wildnis ein Leben aufzubauen. Diese Kombination aus Schönheit und Gefahr wurde zur Inspiration für den Schauplatz der Geschichte von Atsu: einer Kriegerin, die so von Rache getrieben wird, dass die Einheimischen sie für einen Onryō halten, der auf Erden wandelt.