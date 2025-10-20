Faber-Castell-Set zu Ghost of Yōtei

Sony Interactive Entertainment Deutschland und Faber-Castell sind eine exklusive Partnerschaft eingegangen: Ab dem 23. Oktober dürfen sich Fans auf eine von "Ghost of Yōtei" inspirierte Sonderedition der Goldfaber Sketch Marker von Faber-Castell freuen.

Das auf 5'000 Stück limitierte "Ghost of Yōtei Creator Kit" enthält alle Hilfsmittel, um eigene Werke zu erschaffen:

sieben alkoholbasierte Sketch-Marker

einen Blender

zwei India Ink PITT Artist Pens

einen PITT Graphite MATT

einen Block mit Layout-Papier

vier verschiedene Artcards mit Collector’s Art Prints

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit PlayStation, die es uns ermöglicht, eine neue kreative Zielgruppe zu erschliessen und der Fan-Art neue Impulse zu verleihen. Das Set ist für uns die perfekte Verbindung von digitalem Abenteuer und analoger Ausdruckskraft, um ästhetische Welten und Lieblingscharaktere aus dem Spiel aufs Papier zu bringen."

Eva Störrlein, Team Lead Marketing DACH bei Faber-Castell

"Gemeinsam mit Faber-Castell freuen wir uns, die beeindruckenden Landschaften und die besondere Atmosphäre des Ghost-Franchise von Sucker Punch Productions , und dessen neuesten Teil – Ghost of Yōtei , auf neue, kreative Weise zu präsentieren. Mit dem ,Ghost of Yōtei Creator Kit´ unterstützen wir die Community dabei, diese einzigartigen Eindrücke auf Papier zu bringen. Wir sind auf die Werke der talentierten Künstler und Künstlerinnen gespannt und darauf, wie die Fans ihre Inspiration umsetzen."

Vera Mann, Director Marketing, Central and Eastern Europe bei Sony Interactive Entertainment Deutschland