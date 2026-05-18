Ghost of Yotei: Raid ist letztes grosses Update für den Koop-Modus

Sucker Punch hat bestätigt, dass der jetzt erschienene Raid das finale grosse geplante Update für den Koop-Modus von "Ghost of Yotei" ist. Dieser hört bekanntlich auf den Namen "Legends" und war im März veröffentlicht worden.

Besagter Zusatzinhalt für "Ghost of Yotei" schliesst die Handlung rund um die Yotei Six ab und brachte zuletzt unter anderem Matchmaking, einen "Hell Mode" für Bosskämpfe sowie frische Optionen für Ausrüstung. Weitere Inhalte für das Action-Adventure befinden sich derzeit wohl nicht bei Sucker Punch in Entwicklung.

Ob kleinere Aktualisierungen wie Fehlerbehebungen oder Balance-Anpassungen fortgesetzt werden, liess das Studio gleichzeitig offen. Allerdings deutet die Formulierung "geplantes Update" auch darauf hin, dass spätere Ergänzungen bei hoher Nachfrage durchaus möglich bleiben.

"Ghost of Yotei" erschien am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5.