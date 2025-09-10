Ghost of Yotei: Frische Informationen vom Game Director

Game Director Nate Fox von Entwickler Sucker Punch hat neue Informationen zu "Ghost of Yotei" verraten. Diese enthüllen viele bislang unbekannte Details und sind deshalb sehr aufschlussreich.

Fangen wir von vorne an: Die Spielwelt von "Ghost of Yotei" ist demnach in etwa so gross wie die Karte von "Ghost of Tsushima", aber mit weniger Einschränkungen. Die Handlung führt uns etwa in die verschneite Region Ezo, wo auch der Berg Yotei Erkundungsmöglichkeiten bieten soll. Die Hauptfigur Atsu ist zudem nicht mit Jin Sakai aus "Ghost of Tsushima" verbunden, weil die Story mehr als 300 Jahre später angesiedelt ist. Fox betont auch, es werde keine direkten Bezüge zum Vorgänger geben.

Wir können verschiedene Waffen durch Training bei Meistern freischalten und Munition in der Spielwelt aufsammeln. Eine Besonderheit ist ausserdem, dass Waffen bei starken Treffern aus der Hand geschlagen werden können. Insgesamt sind mehr als sechs Bosskämpfe vorgesehen, den letzten davon beschreibt Fox als blutig.

Neben Gefechten bietet "Ghost of Yotei" auch Aktivitäten wie Minispiele, Fuchsbauten und Malfunktionen über das Touchpad. Ein Wolf begleitet Atsu dabei als ständiger Gefährte. Nach dem Abspann bleibt die Welt erkundbar, ohne Missionen jedoch erneut spielen zu können. Die Entwickler versprechen desweiteren eine zugängliche Trophäenliste.

"Ghost of Yotei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.