Ghost of Yōtei bekommt Day-One-Patch

Zahlreiche Verbesserungen & Optimierungen

News Exklusiv sebastian.essner

Sony und Sucker Punch haben mittlerweile offiziell bestätigt, dass morgen ein Day-One-Patch (Version 1.006) für "Ghost of Yōtei" verfügbar sein wird. Genauere Details dazu wurden ebenfalls verraten.

Screenshot

Demnach wird "Ghost of Yōtei" in folgenden Bereichen durch den kommenden Day-One-Patch optimiert:

  • Verbesserte Performance in Missionen mit vielen Charakteren und eine stabilere Darstellung bei Raytracing und im Fotomodus

  • Viele Fehlerbehebungen und Balancing-Anpassungen am Gameplay, darunter etwa Waffen, Charms, Stealth-Kills und Lethal-Schwierigkeitsgrad

  • Kamera-Verbesserungen in Kämpfen, unter anderem beim Navigieren und während Missionen, um Bewegungen flüssiger und nachvollziehbarer zu gestalten

  • Überarbeitete Missionen mit behobenen Blockaden, deutlicheren Hinweisen und einem besseren Spielfluss, inklusive Einschränkung von Puzzle-Hinweisen je nach Schwierigkeitsgrad

  • Anpassungen an Gegnerverhalten und Tierfähigkeiten, darunter zum Beispiel Wölfe, Systemgegner sowie Reaktionen von Feinden im Kampf

  • Erweiterte Möglichkeiten im Fotomodus, inklusive Zugriff während bestimmter Camping-Phasen und optimierter Menüführung

  • Zahlreiche Verbesserungen bei Animationen, darunter eta realistischere Katana-Bewegungen, natürlichere Gesichtsausdrücke und optimierte Übergänge in Zwischensequenzen

  • Fehlerbehebungen bei Cutscenes, unter anderem durch das Entfernen von Clipping, falschen Positionierungen oder blockierender Ausrüstung

  • Optimierte Umgebungen wie Onsen, Schneefelder, Höhlen und Vegetation, verbunden mit einer besseren optischen Qualität und höherer Immersion

  • Optimierung diverser Assets zur Steigerung der Performance sowie Beseitigung von schwebenden Objekten und Texturfehlern

  • UI-Überarbeitung mit klareren Symbolen, korrigierten Textdarstellungen, angepassten Kartenmarkierungen und reduzierten Pop-ups zu Spielstart

  • Anpassungen an der Spielökonomie, etwa durch veränderte Beute- und Metallverteilung sowie verbesserte Händler-Oberflächen

"Ghost of Yōtei" erscheint morgen exklusiv für PS5.

Quelle: Sony
Ghost of YōteiPlayStation 5

Kommentare