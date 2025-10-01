Ghost of Yōtei bekommt Day-One-Patch

Sony und Sucker Punch haben mittlerweile offiziell bestätigt, dass morgen ein Day-One-Patch (Version 1.006) für "Ghost of Yōtei" verfügbar sein wird. Genauere Details dazu wurden ebenfalls verraten.

Demnach wird "Ghost of Yōtei" in folgenden Bereichen durch den kommenden Day-One-Patch optimiert:

Verbesserte Performance in Missionen mit vielen Charakteren und eine stabilere Darstellung bei Raytracing und im Fotomodus

Viele Fehlerbehebungen und Balancing-Anpassungen am Gameplay, darunter etwa Waffen, Charms, Stealth-Kills und Lethal-Schwierigkeitsgrad

Kamera-Verbesserungen in Kämpfen, unter anderem beim Navigieren und während Missionen, um Bewegungen flüssiger und nachvollziehbarer zu gestalten

Überarbeitete Missionen mit behobenen Blockaden, deutlicheren Hinweisen und einem besseren Spielfluss, inklusive Einschränkung von Puzzle-Hinweisen je nach Schwierigkeitsgrad

Anpassungen an Gegnerverhalten und Tierfähigkeiten, darunter zum Beispiel Wölfe, Systemgegner sowie Reaktionen von Feinden im Kampf

Erweiterte Möglichkeiten im Fotomodus, inklusive Zugriff während bestimmter Camping-Phasen und optimierter Menüführung

Zahlreiche Verbesserungen bei Animationen, darunter eta realistischere Katana-Bewegungen, natürlichere Gesichtsausdrücke und optimierte Übergänge in Zwischensequenzen

Fehlerbehebungen bei Cutscenes, unter anderem durch das Entfernen von Clipping, falschen Positionierungen oder blockierender Ausrüstung

Optimierte Umgebungen wie Onsen, Schneefelder, Höhlen und Vegetation, verbunden mit einer besseren optischen Qualität und höherer Immersion

Optimierung diverser Assets zur Steigerung der Performance sowie Beseitigung von schwebenden Objekten und Texturfehlern

UI-Überarbeitung mit klareren Symbolen, korrigierten Textdarstellungen, angepassten Kartenmarkierungen und reduzierten Pop-ups zu Spielstart

Anpassungen an der Spielökonomie, etwa durch veränderte Beute- und Metallverteilung sowie verbesserte Händler-Oberflächen

"Ghost of Yōtei" erscheint morgen exklusiv für PS5.