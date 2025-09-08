Ghost of Yotei: Downloadumfang bekannt

Anfang Oktober können wir endlich selbst in die Welt von "Ghost of Yotei" eintauchen. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So schreibt PlayStation Game Size, dass "Ghost of Yotei" auf der PS5 exakt 85,119 GB belegen wird. Damit liegt das Action-Adventure im heutzutage üblichen Rahmen. Hierbei handelt es sich um die Version 01.002.000. Der Pre-Load wird ab dem 25. September möglich sein.

Bereits seit der gamescom Opening Night Live im August wissen wir, dass irgendwann im nächsten Jahr eine kostenlose Erweiterung für "Ghost of Yotei" veröffentlicht wird. Diese heisst "Legends" und es handelt es sich um einen Koop-Multiplayer-DLC für alle Besitzer des Hauptspiels. Zudem bekamemn wir in letzter Zeit auch noch viele Gameplayvideos zu dem Action-Adventure gezeigt.

"Ghost of Yotei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.