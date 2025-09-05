Ghost of Yōtei: Flottes Gameplay

Sony und Sucker Punch versorgen uns mit neuen Gameplay-Impressionen aus "Ghost of Yōtei". Diese solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich etwas mehr als eine Minute lang flotte Spielsequenzen aus "Ghost of Yōtei" geboten. Dabei bekommen wir primär das Kampfsystem des Action-Adventures demonstriert. Protagonist ist übrigens Ōdachi. Einblicke in die Story gibt es dagegen diesmal nicht.

Erst auf der gamescom war frisches Gameplay aus "Ghost of Yōtei" gezeigt worden. Dort hatte man uns unter anderem die einzelnen Waffen nähergebracht. Bei der gamescom Opening Night Live erfuhren wir zudem, dass im nächsten Jahr eine kostenlose Erweiterung für das Action-Adventure veröffentlicht wird. Dese heisst "Legends" und es handelt es sich dabei um einen Koop-Multiplayer-DLC für alle Besitzer des Hauptspiels.

"Ghost of Yōtei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.