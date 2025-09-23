Ghost of Yōtei: Neuer Trailer

Aktuell vergeht fast kein Tag ohne neues Material zu "Ghost of Yōtei" - so auch heute. Den jetzt verfügbaren Trailer zu dem kommenden Action-Adventure solltet ihr euch dabei unbedingt zu Gemüte führen.

Im aktuellen Trailer zu "Ghost of Yōtei" werden uns nämlich eine Minute lang die zentralen Features des Spiels näher vorgestellt. Dabei widmet man sich etwa der Nutzung des DualSense-Controllers. Dazu passendes In-Game-Material gibt es natürlich ebenfalls zu sehen.

Wem es danach nach weiteren bewegten Bildern aus "Ghost of Yōtei" dürstet, dem kann geholfen werden. So bekamen wir von Sony und Sucker Punch etwa schon die Waffen oder die Spielwelt genauer vorgestellt. Eine Übersicht über das gesamte Material findet ihr an dieser Stelle.

"Ghost of Yōtei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.