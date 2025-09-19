Ghost of Yōtei: Packendes Gameplay

Publisher Sony und Entwickler Sucker Punch haben frische Gameplay-Impressionen aus "Ghost of Yōtei" veröffentlicht. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast zwei Minuten lang packendes Gameplay aus "Ghost of Yōtei" geboten. Dessen inhaltlicher Fokus liegt diesmal auf der Verwendung der einzelnen Waffen. So kommen in einigen Szenen etwa Katanas zum Einsatz.

Kürzlich hat Game Director Nate Fox von Sucker Punch viele neue Details zu "Ghost of Yotei" verraten. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle. Einige atmosphärische Trailer zu dem Action-Adventure sind ebenfalls nicht zu verachten.

Schon bei der gamescom Opening Night Live im August war ausserdem bekannt geworden, dass im nächsten Jahr eine kostenlose Erweiterung für "Ghost of Yōtei" verfügbar sein wird. Sie hört auf den Namen "Legends".

"Ghost of Yōtei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.