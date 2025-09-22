Ghost of Yōtei: Ciematic Trailer

Publisher Sony und Sucker Punch haben einen Cinematic Trailer zu "Ghost of Yōtei" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns genau eine Minute lang kinoreife Szenen aus "Ghost of Yōtei" geboten. Der Trailer selbst hört auf den Namen "Die Jagd beginnt". Darin bekommen wir etwa die Spielwelt und die Charaktere näher vorgestellt. Der Story widmet man sich ebenfalls.

Schon in der Vergangenheit wurden wir mit reichlich Material aus "Ghost of Yōtei" versorgt. So bekamen wir etwa bewegte Bilder von der Spielwelt geboten oder Gameplay gezeigt. Bereits bei der gamescom Opening Night Live im August war zudem bekannt geworden, dass im nächsten Jahr eine kostenlose Erweiterung für das kommende Action-Adventure verfügbar sein wird. Sie hört auf den Namen "Legends".

"Ghost of Yōtei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.