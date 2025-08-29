Ghost of Yōtei: Flottes Gameplay

Sony und Sucker Punch schicken uns mit frischen Gameplay-Impressionen aus "Ghost of Yōtei" ins Wochenende. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir über eine Minute lang neues Gameplay aus "Ghost of Yōtei" gezeigt. Dabei werden uns vor allem die einzelnen Waffen demonstriert, aber bewegte Bilder von der Spielwelt gibt es ebenfalls.

Gegen Ende der diesjährigen gamescom Opening Night Live hatte zuletzt neues Material aus "Ghost of Yōtei" zu sehen gegeben. Zudem erfuhren wir in diesem Rahmen, dass im nächsten Jahr eine kostenlose Erweiterung für das Action-Adventure veröffentlicht wird. Dese heisst "Legends" und es handelt es sich dabei um einen Koop-Multiplayer-DLC für alle Inhaber des Hauptspiels.

"Ghost of Yōtei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.