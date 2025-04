Inhaltliche Spekulationen zu Ghost of Yōtei

Ein aktualisierter Text auf der offiziellen Website von "Ghost of Yōtei" hat jetzt für Wirbel gesorgt. Demnach könnten dadurch neue inhaltliche Details zu dem kommenden Action-Adventure enthüllt worden sein.

So könnte es sein, dass innerhalb von "Ghost of Yōtei" eine Art Kopfgeldsystem vorhanden sein wird. Ausserdem wird über einen Wirtschaftskreislauf spekuliert. Ob dem am Ende wirklich so ist, werden wir wohl erst zum Launch erfahren.

300 Jahre nach den Ereignissen von "Ghost of Tsushima" erhebt sich in "Ghost of Yōtei" eine neue Kriegerin aus der Asche ihres Heims, nämlich Atsu. Voller Wut und Entschlossenheit macht sie sich auf die Jagd nach denen, die für den Tod ihrer Familie verantwortlich sind, um Rache zu üben. Jeder Gelegenheitsauftrag und jedes Kopfgeld liefern ihr dabei das Geld, das sie für ihre Reise braucht. Aber wie sie genau kämpft, überlebt und die Legende des Geistes vorantreibt, liegt an uns.

"Ghost of Yōtei" erscheint im weiteren Jahresverlauf exklusiv für PS5.