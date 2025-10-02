Ghost of Yotei: Video zum Verkaufsstart

Ab heute ist "Ghost of Yōtei" exklusiv für PlayStation 5 erhältlich. Im Open-World-Action-Adventure von Sucker Punch Productions übernehmt ihr die Rolle der Söldnerin Atsu, welche die gleichermassen wunderschönen und rauen Landschaften des nördlichen Japans durchstreift, um die berüchtigten Yōtei Six aufzuspüren – Eine Bande von Gesetzlosen, die für den Tod von Atsus Familie verantwortlich ist.

Der Vorgänger war nicht weniger als eines der besten Games für PlayStation 4. Nun tritt "Ghost of Yōtei" dessen Erbe an und macht mit mitreissender Story, packenden Kämpfen und fetter Grafik selbst Hideo Kojimas "Death Stranding 2" den Rang als bislang bestes PS5-Spiel des Jahres streitig.

Unseren Test zu "Ghost of Yōtei" findet ihr hier, inkl. unseres Testvideos