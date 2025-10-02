Ghost of Yōtei: Offizieller Auszeichnungstrailer

Sony und Sucker Punch haben bereits den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Ghost of Yōtei" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier genau eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und einigen Stimmen der Fachpresse zu "Ghost of Yōtei" gezeigt. Man erklärt uns also im Prinzip kurz, knapp und präzise, was das Action-Adventure ausmacht.

Bereits in der Vergangenheit gab es massig Material aus "Ghost of Yōtei" zu sehen. So bekamen wir unter anderem schon die Waffen oder die Spielwelt genauer vorgestellt. Schon bei der gamescom Opening Night Live im August war zudem bekannt geworden, dass im nächsten Jahr eine kostenlose Erweiterung für as Action-Adventure verfügbar sein wird. Sie hört auf den Namen "Legends".

"Ghost of Yōtei" erscheint heute exklusiv für PS5.