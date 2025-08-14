Ghost of Yotei: Packender Gameplay-Trailer

Entwickler Sucker Punch hat einen frischen Gameplay-Trailer zu "Ghost of Yotei" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen.

Der sogenannte Kusarigama Gameplay Trailer zu "Ghost of Yotei" bietet uns nämlich über eineinhalb Minuten lang neue Einblicke in das kommende Action-Adventure. Dabei setzt man überwiegend auf actionreiche Sequenzen, aber bewegte Bilder von der Spielwelt kriegen wir in diesem Zusammenhang natürlich ebenfalls geboten.

Wer danach Lust auf weiteres Material bekommen hat, sei auf das separate State of Play zu "Ghost of Yotei" vom Juli verwiesen. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Ghost of Yōtei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.