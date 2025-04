Ghost of Yōtei hat ein Release-Termin & neuer Trailer

Der neue Trailer mit dem Titel "Die Liste des Onryō" zeigt mehr von der Geschichte von Atsu und ihrer Jagd auf die Mörder ihrer Familie. Doch Atsu stellt fest, dass es auf ihrer Reise um mehr als nur Vergeltung geht. Während sie Ezo erkundet, trifft sie ungewöhnliche Verbündete und knüpft Verbindungen, die ihr eine neue Bestimmung geben. Neben den wunderschönen Landschaften des Spiels zeigt der Trailer auch einige von Atsus neuen Waffen und Verbündeten.

Neben einer Standard Edition wird es auch eine Digital Deluxe Edition und Collector’s Edition geben. Alle Vorbesteller einer beliebigen Edition erhalten eine einzigartige In-Game-Maske sowie ein Set aus sieben PSN-Avataren. Die Digital Deluxe Edition enthält zusätzlich Boni wie das "Die Schlange"-Rüstungsset und einzigartige kosmetische Gegenstände.

Die Collector’s Edition enthält neben sämtlichen Vorbestellungsboni und den Spielgegenständen der Digital Deluxe Edition auch eine Nachbildung von Atsus Geistmaske. Die Maske wurde massstabsgetreu zu Jins Maske aus der Collector’s Edition von "Ghost of Tsushima" gefertigt. Sie misst ca. 17 x 13 x 15 Zentimeter und besteht aus Resin – inklusive eigenem Ständer. Ebenfalls in der Collector’s Edition enthalten sind eine Nachbildung von Atsus Schärpe, eine Replik der Tsuba von Atsus Katana und ein Beutel mit Münzen samt Spielanleitung für das Geschicklichkeitsspiel Zeni Hajiki, das auch in "Ghost of Yōtei" auftauchen wird.