State of Play am 10. Juli angekündigt

Am Donnerstag, den 10. Juli, um 23 Uhr (MESZ) kehrt State of Play mit einer neuen Episode zurück, die sich voll und ganz "Ghost of Yōtei" widmet, das von Sucker Punch Productions entwickelt und am 2. Oktober exklusiv für PlayStation 5 veröffentlicht wird.

In diesem Gameplay-Deep-Dive, moderiert von den beiden Creative Directors Jason Connell und Nate Fox, wird es unter anderem allerhand neue Informationen zu Protagonistin Atsus Pfad der Rache, ihren neuen Waffen und Möglichkeiten zur Personalisierung ihres Abenteuers geben.

Die etwa 20-minütige Show kann live auf den PlayStation-Kanälen auf YouTube und Twitch verfolgt werden.