State of Play zu Ghost of Yōtei am Horizont

Gegen Ende des gestrigen State of Play hat Sony eine gesonderte Präsentation zu "Ghost of Yōtei" in Aussicht gestellt. Deren Monat ist auch schon bekannt.

Demnach wird irgendwann im Juli ein separates State of Play zu "Ghost of Yōtei" auf den üblichen Kanälen ausgestrahlt. IN diesem Rahmen wird es hauptsächlich Gameplay zu sehen geben. Ein neuer Trailer begleitet die Ankündigung.

300 Jahre nach den Ereignissen von "Ghost of Tsushima" erhebt sich in "Ghost of Yōtei" eine neue Kriegerin aus der Asche ihres Heims, nämlich Atsu. Voller Wut und Entschlossenheit macht sie sich auf die Jagd nach denen, die für den Tod ihrer Familie verantwortlich sind, um Rache zu üben. Jeder Gelegenheitsauftrag und jedes Kopfgeld liefern ihr dabei das Geld, das sie für ihre Reise braucht. Aber wie sie genau kämpft, überlebt und die Legende des Geistes vorantreibt, liegt an uns.

"Ghost of Yōtei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.