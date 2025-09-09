Ghost of Yōtei: Atmosphärisches Video

Sony Interactive Entertainment und Sucker Punch bereiten uns weiter auf den nahenden Release von "Ghost of Yōtei" vor. Jetzt hat man ein atmosphärisches Video zu dem kommenden Action-Adventure veröffentlicht und dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagtes Video zu "Ghost of Yōtei" trägt den Titel "Journey Through The Edge Of Japan". Darin werden uns die abwechslungsreich gestalteten Landschaften von Ezo gezeigt, untermalt von einer erweiterten Version des Originalstücks "The North", komponiert von Toma Otowa.

In den vergangenen Wochen hatten wir primär Gameplay-Impressionen aus "Ghost of Yōtei" gesehen. So bekamen wir etwa das Kampfsystem oder die einzelnen Waffen demonstriert. Bereits bei der gamescom Opening Night Live im August war zudem bekannt geworden, dass im nächsten Jahr eine kostenlose Erweiterung für das Action-Adventure verfügbar sein wird.

"Ghost of Yōtei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.