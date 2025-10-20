Ghost of Yōtei: Erweiterungen durchaus möglich

Entwickler Sucker Punch hat sich jetzt in Person von Co-Director Jason Connell und Lead Writer Ian Ryan zu eventuellen Erweiterungen für "Ghost of Yōtei" geäussert. Dabei fand man klare Worte.

Demnach will Sucker Punch erstmal auf die Stimmen der Community hören, bevor man über Erweiterungen für "Ghost of Yōtei" nachdenkt. Schliesslich ist es ja quasi eine einmalige Gelegenheit, um Millionen Stimmen dazu einzufangen. Vielleicht werden diese ja etwa sagen, dass die Story an einigen Stellen über Löcher verfügt. Und diese könnten dann etwa mit Story-DLCs geschlossen werden. Bei "Ghost of Tsushima" war man seinerzeit bereits genauso verfahren.

Bereits seit der gamescom Opening Night Live im August ist dagegen bereits bekannt, dass im nächsten Jahr eine kostenlose Erweiterung für "Ghost of Yōtei" verfügbar sein wird. Sie hört auf den Namen "Legends".

"Ghost of Yōtei" ist seit dem 2. Oktober exklusiv für PS5 erhältlich.