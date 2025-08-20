Ghost of Yōtei: Neuer gamescom-Trailer

Gegen Ende der gestrigen gamescom Opening Night Live wurde auch ein frischer Trailer zu "Ghost of Yōtei" präsentiert. Ohne grossartige Umschweife, hier ist er:

Das neue Material aus "Ghost of Yōtei" widmet sich primär der Story des kommenden Action-Adventures. Diese setzt bekanntlich rund 300 Jahre nach den Ereignissen von "Ghost of Tsushima" an und bietet vor allem detailliert gestaltete Charaktere und eine facettenreiche Spielwelt. Im entsprechenden Trailer können wir etwa auch schicke Feuer- und Wettereffekte bestaunen, aber das war ja schon im Vorgänger eine feine Sache.

Anschliessend kam noch eine überraschende Ankündigung von Moderator Geoff Keighley. Demnach erscheint im nächsten Jahr eine kostenlose Erweiterung für "Ghost of Yōtei". Dese heisst "Legends" und es handelt es sich dabei um einen Koop-Multiplayer-DLC für alle Inhaber des Hauptspiels. Genauere Informationen dazu werden sicher noch folgen.

"Ghost of Yōtei" erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5.