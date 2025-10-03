Ghost of Yōtei: Packendes Gameplay

Sony und Sucker Punch haben frische Gameplay-Impressionen aus "Ghost of Yōtei" veröffentlicht. Diese könnten vor allem für Spieler nützlich sein, die bezüglich eines eventuellen Kaufs des Action-Adventures noch unentschlossen sind.

Hier werden uns nämlich die ersten 20 Minuten aus "Ghost of Yōtei" gezeigt. In diesem Zeitraum lernen wir unter anderem die Spielwelt kennen und werden in die Story eingeführt. Die grundlegenden Gameplaymechaniken bringt man uns ebenfalls näher.

Schon in der Vergangenheit gab es viel Material aus "Ghost of Yōtei" zu sehen. So bekamen wir unter anderem bereits die Waffen genauer vorgestellt. Bei der gamescom Opening Night Live im August war ausserdem bekannt geworden, dass im nächsten Jahr eine kostenlose Erweiterung für das Action-Adventure verfügbar sein wird. Sie hört auf den Namen "Legends".

"Ghost of Yōtei" ist seit gestern exklusiv für PS5 erhältlich.