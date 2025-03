Ghost Town: Erster Gameplay-Trailer

Fireproof Games hat einen ersten Gameplay-Trailer zu "Ghost Town" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über eineinhalb Minuten lang gezeigt, was "Ghost Town" spielerisch zu bieten hat. Dabei werden uns einige Locations und Charaktere mit teilweise atmosphärischen Sequenzen vorgestellt.

In "Ghost Town" schlüpfen wir in die Rolle von Edith Penrose, einer Hexe, die zur Geisterjägerin wurde und durch die verwunschenen Strassen Londons streift, um ruhelose Geister aufzuspüren und auszutreiben. Wir nutzen die Kombination aus Verstand, mystischem Wissen und uralter Magie, um Edith dabei zu helfen, einen Blick hinter den Schleier unserer Welt zu werfen, das Unsichtbare zu sehen und die überirdischen Rätsel auf ihrem Weg zu lösen. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Ghost Town" erscheint Anfang des Sommers für Meta Quest 2 und 3 sowie PlayStation VR2 und PC VR.