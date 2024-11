Ghost Town angekündigt

Fireproof Games stellt uns mit "Ghost Town" sein aktuelles Projekt vor. Einen ersten Teaser-Trailer zu dem VR-Puzzle-Adventure gibt es ebenfalls zu sehen.

In "Ghost Town" schlüpfen wir in die Rolle von Edith Penrose, einer Hexe, die zur Geisterjägerin wurde und durch die verwunschenen Strassen Londons streift, um ruhelose Geister aufzuspüren und auszutreiben. Wir nutzen die Kombination aus Verstand, mystischem Wissen und uralter Magie, um Edith dabei zu helfen, einen Blick hinter den Schleier unserer Welt zu werfen, das Unsichtbare zu sehen und die überirdischen Rätsel auf ihrem Weg zu lösen. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Ghost Town" erscheint im kommenden Frühjahr für Meta Quest 2 und 3. PlayStation VR2 und PC VR werden irgendwann im Sommer versorgt.