Ghostbusters: Spirits Unleashed: Switch Release noch 2023

"Ghostbusters: Spirits Unleashed - Ecto Edition", das 4-gegen-1-Actionspiel von IllFonic, den Experten für asymmetrische Multiplayer-Spiele, wird in diesem Jahr zur Switch-Familie stossen. Das Spiel wird im My Nintendo Store verfügbar sein. Eine physikalische Version von "Ghostbusters: Spirits Unleashed" – Ecto Edition wird zudem gemeinsam mit Nighthawk Interactive veröffentlicht. Die Fans der Ghostbusters und von Nintendo haben die Gelegenheit, sich mit den Benutzern auf dem PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One zusammenzutun oder gegen sie anzutreten - der Titel ist nahtlos über alle Plattformen hinweg spielbar.

Das Team hat hart daran gearbeitet, das Spiel für die Switch anzupassen. Es läuft in einer dynamischen Auflösung zwischen 720 (Handheldmodus) und maximal 1080p sowie 30fps (Industriestandard für die Switch). IllFonic verfeinert das Spiel kontinuierlich, um es an seine Grenzen zu bringen. Weitere Informationen von "Ghostbusters: Spirits Unleashed" für die Switch folgen zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres.