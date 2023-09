Ghostbusters: Spirits Unleashed: Switch Termin bestätigt

"Ghostbusters: Spirits Unleashed", das 4-gegen-1 Geisterjäger-Action-Spiel der asymmetrischen Multiplayer-Experten von IllFonic, ist ab dem 19. Oktober endlich für Nintendo Switch erhältlich. Die digitale Version wird alle vier DLCs sowie das Hauptspiel enthalten. Eine physische Version erscheint im Laufe des Jahres erscheinen in Kollaboration mit Nighthawk Interactive.

In "Ghostbuster: Spirits Unleashed" öffnen Ray und Winston die Feuerwache für die Spieler und die nächste Generation von "Ghostbusters". Im asymmetrischen 4-gegen-1- Versteckspiel treten die Spieler entweder als Teil eines Teams von neuen "Ghostbusters" oder als einzelner Geist an. Geister und Geisterjäger können das Spiel nicht nur mit bis zu vier Freunden zu erleben, sondern bietet auch einen Online- und Offline-Einzelspielermodus in Form von Bot-unterstütztem Spiel. Und das Wichtigste: Je mehr man spielt, desto mehr entfaltet sich die Geschichte in Zwischensequenzen. Egal ob man jagt oder spuckt, das Spiel ist leicht zu erlernen und macht Spass zu meistern.