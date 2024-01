Ghostrunner 2 feiert das Jahr des Drachen

"Ghostrunner 2", der First-Person-Cyberpunk-Action-Thriller von Publisher 505 Games und Entwicklungsstudio One More Level, feiert das Jahr des Drachen mit kostenlosen Inhaltsupdates. Als Teil des chinesischen Neujahrsfestes wird es ab dem 08. Februar 2024 ein chinesisches Voice Over sowie eine Erweiterung des "Roguerunner.exe"-Modus geben, mit mehr Parkour-Elementen und Gegnerbegegnungen.

Ausserdem wird am 08. Februar die neue Drachen-Pack-Erweiterung veröffentlicht, welche kosmetische Inhalte enthält, die sich alle um das Jahr des Drachen drehen. Die neue Erweiterung ist für Fans, die den Season Pass oder die Brutal Edition gekauft haben, kostenlos und beinhaltet:

Drei Schwert-Skins

Drei Hand-Skins

Einen Motorrad-Skin

*"Ghostrunner 2" wurde bei den The Game Awards 2023 als bestes Actionspiel des Jahres nominiert. Das Spiel bietet neue, aufrüstbare Fähigkeiten, verbesserte Bewegungsmechaniken, eine weitergeführte Handlung, sowie neue gefährliche Feinde.