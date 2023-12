Ghostrunner 2: Erster DLC erhältlich

Mit dem Eis-Pack ist der erste DLC für "Ghostrunner 2" ab sofort erhältlich. Das kosmetische DLC-Paket wird zusammen mit dem kostenlosen Hardcore-Modus für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht.

"Ghostrunner 2" ist bei den diesjährigen The Game Awards in der Kategorie "Best Action Game" nominiert. Ausserdem gibt es jetzt die erweiterte Roadmap zu den Inhalten des Season Pass in "Ghostrunner 2", die im Laufe des Jahres 2024 hinzukommen werden.

Details zum DLC

Der Hardcore-Modus ist für alle Spieler:innen nach Beenden der Hauptstory verfügbar. Er bietet neu arrangierte Level mit anders platzierten Gegnern, Platforming-Objekten und anderen Herausforderungen. Jack kann darin von Beginn an alle Upgrades und Fähigkeiten nutzen. Nach erfolgreichem Abschluss des Hardcore-Modus erhalten Spieler:innen einen neuen Hand- und Schwertskin.

Das Eis-Pack enthält drei Schwert- und Handskins sowie einen neuen Motorradskin, alle im frostigen Netz-Design:

Design IC3 – Motorradskin

Ice Tarantula – Schwert- und Handskin

Black Widow – Schwert- und Handskin

Web Cutter – Schwert- und Handskin

Neben dem Endlosen Moto-Modus, der im September 2024 ins Spiel integriert wird, erscheint im Februar 2024 das Drachen-Pack, im Juni 2024 das Hitze-Pack und im Oktober 2024 das Jubiläums-Pack. Der Season Pass umfasst all diese Inhalte und ist für alle Plattformen erhältlich.