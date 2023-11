Ghostrunner 2 in der Gewinnzone

Publisher 505 Games und Entwickler One More Level haben verkündet, dass "Ghostrunner 2" bereits in der Gewinnzone liegt. Konkrete Zahlen wurden ebenfalls genannt.

Demnach konnte "Ghostrunner 2" mittlerweile Einnahmen von mehr als 5,6 Millionen Euro generieren. Damit wurden die Produktionskosten von 3,8 Millionen Euro gedeckt und man befindet sich in der Gewinnzone.

"Ghostrunner 2" spielt ein Jahr nach dem hochgelobten Vorgänger-Sci-Fi-Spektakel und lässt nun den Cyber-Ninja-Protagonisten Jack zum ersten Mal aus dem Dharma-Turm entkommen, um das weitläufige Ödland dahinter zu erkunden. Mit noch intensiveren, noch rasanteren Kämpfen und einem erneut herausfordernden Gameplay verspricht die Fortsetzung, die Stärken des Originals mit neuen Elementen auszubauen. Erstmals bekommen Spieler die Möglichkeit, das Ödland auf Jacks neuem Motorrad zu durchqueren und so Fahrzeugkämpfe zu erleben.

"Ghostrunner 2" erschien am 26. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.