G.I. Joe: Wrath of Cobra auch für Konsole

Freedom Games und Maple Powered Games haben Konsolenportierungen von "G.I. Joe: Wrath of Cobra" in Aussicht gestetllt. Auf deren Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

So ist "G.I. Joe: Wrath of Cobra" ab 21. November auch für PS5, Xbox Series X und Switch erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer mit flotten Spielszenen begleitet die freudige Nachricht.

In "G.I. Joe: Wrath of Cobra" erhebt Cobra wieder einmal sein hässliches Haupt und es ist an G.I. JOE, die Welt zu retten. Bei "G.I. Joe: Wrath of Cobra" handelt es sich um einen Retro-Side-Scrolling Beat ’em Up-Titel, in dem die Ära der Achtziger des kultigen Universums aufgegriffen wird. Wir spielen darin als einer der legendären G.I. Joes, darunter Duke, Scarlett, Roadblock, Snake Eyes und viele mehr und besiegen Horden von Soldaten, Vipern, Crimson Guards und weiteren bösartigen Kreationen von Cobra.

Wir bringen Cobra zu Fall, indem wir Destro, Serpentor, Baroness und den Cobra Commander selbst zurückschlagen. Wir kämpfen dabei auf unsere eigene Art, verlassen uns auf unsere Fäuste und gehe mit den Kombos und Spezialmanövern jedes Charakters auf Tuchfühlung oder halten unsere Feinde mit einer Vielzahl von Waffen auf Distanz.

"G.I. Joe: Wrath of Cobra" wurde bereits am 26. September für den PC veröffentlicht.