Glaciered: Demo verfügbar

Publisher Playism und Entwickler Studio Snowblind geben bekannt, dass eine Demo von "Glaciered" verfügbar ist. Der spielbare Appetithappen war bisher nur auf der Tokyo Game Show präsentiert worden.

Die Demo von "Glaciered" lässt uns demnach den Anfang des Action-Adventures im Science-Fiction-Setting erleben. Die Charakterentwicklung ist dabei bis zum fünften Level möglich.

"Glaciered" spielt auf der Erde 65 Millionen Jahre in der Zukunft, wo der sogenannte Everwinter die Oberfläche des Planeten in eine gigantische Eisdecke verwandelt hat und das Leben unter den gletscherbedeckten Meeren weitergeht.

Wasserpflanzen wachsen darin aus dem Gletscherhimmel und bunte, biolumineszierende Fische beleuchten den Meeresboden. Eine neue Spezies gedeiht in diesem goldenen Zeitalter des Lebens. Es sind die Tuai, Nachfahren der Vögel und Nachfolger der Dinosaurier. Ihr überlegener Intellekt und ihr einzigartiger Stoffwechsel, den diese über Millionen von Jahren entwickelt haben, sicherten ihren Wohlstand in dieser eisigen Umgebung. Die grosse Eiszeit, die dieses Ökosystem nährt, wird so lange überleben, wie der Everwinter anhält.

"Glaciered" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für den PC.