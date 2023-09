Glassbreaker: Champions of Moss - Content-Update

Heute hat Polyarc ein vertrautes (und freundlicheres!) Gesicht in "Glassbreakers" eingeführt, seinem 1-vs-1-Echtzeitkampfspiel, das jetzt über App Lab auf Quest 2 verfügbar ist. Ab heute könnt ihr, im Rahmen der "Glassbreakers"-Open-Beta-Veröffentlichung, den neuen Champion MJ22 (auch bekannt als Mojo) eurem Team hinzufügen. Einst war er eine geschmiedete, tödliche Waffe, wie er im gefeierten Moss-Franchise zu finden ist, aber jetzt verfügt er über eine neugierige Veranlagung und garantiert dem Spiel einen neuen "Kick", rechtzeitig zur Anhebung der Spielerbegrenzung der "Glassbreakers"-Open-Beta.

"Was uns jeden Tag an der Arbeit an Glassbreakers begeistert, ist, dass wir die Begeisterung unserer Spieler nutzen, um die Zukunft des Spiels mitzugestalten. Die Veröffentlichung auf App Lab hat uns die Möglichkeit gegeben, ein relativ neues VR-Live-Service-Angebot mit einer lebendigen Community zu testen. Während wir Pläne haben, neue Champions, Spielmodi, Karten sowie Ranglisten und Bestenlisten in das Spiel zu integrieren, sind wir auch täglich über Discord mit unseren Spieler in Kontakt, um herauszufinden, was sie wollen. Eine der grossen Anpassungen, die wir aufgrund ihres Feedbacks von Anfang an vornehmen, betrifft unsere Verlängerungsregeln, um sicherzustellen, dass das Spielerlebnis so zufriedenstellend ist, wie beabsichtigt. Wir haben auch Anfragen zu einem geschmiedeten Champion gehört, was uns glauben lässt, dass Mojo ein Fanfavorit werden könnte."