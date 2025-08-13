Glassbreakers: Geplanter Premium-Launch

Polyarc gab heute während des VR Games Showcase bekannt, dass "Glassbreakers: Champions of Moss", sein neues Echtzeit-Action-Strategiespiel, noch in dieser Weihnachtszeit für Meta Quest und PC erscheint. Nach erfolgreichen Early Access- und Beta-Phasen erscheint das Spiel als vollwertiges Premium-Erlebnis mit erweiterten und spannenden Features wie zusätzlichen Karten und Champions, Spielerfortschritt, Bestenlisten, neuen Modi, in denen man sich selbst herausfordern oder gemeinsam mit Freunden in die Arena ziehen kann, und vielem mehr.

"Als wir vor über zehn Jahren VR ausprobierten, dachten wir, das Gefühl des Eintauchens in die Spielwelt und der Verbundenheit mit Freund:innen und Charakteren würde unseren Lieblingsspielen zusätzliche Spannung und Freude verleihen. Mit einem Team, das sich für Wettkampfspiele begeistert, war Glassbreakers der erste Prototyp, den wir entwickelt haben. Wer würde nicht gerne seine Actionfiguren aus der Kindheit in einem Echtzeitkampf in einer immersiven Fantasywelt zum Leben erwecken?!“

Chris Bourassa, Lead Designer bei Polyarc