Glassbreakers: Champions of Moss erscheint Mitte November

Polyarc hat heute angekündigt, dass "Glassbreakers: Champions of Moss", der neue schnelle Action-Strategie-Battler des Studios, das erste Spiel sein wird, das in Unreal Engine entwickelt wurde und auf Apple Vision Pro über Apple Arcade mit plattformübergreifendem Support für Apple, Meta und Steam veröffentlicht wird.

"Glassbreakers" erscheint am 13. November für 19.99$. Apple Arcade-Mitglieder finden das Spiel am Erscheinungstag in ihrer Apple Arcade-Bibliothek. Spieler auf Meta, die das Spiel vorab testen möchten, können sich hier für das "Glassbreakers"-Preview-Wochenende vom 24.–26. Oktober anmelden.

"Unser Ziel bei der Umsetzung von Glassbreakers auf Apple Vision Pro ist es, Spieler:innen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam mit Freund:innen ein spassiges, immersives, schnelles Strategiespiel zu spielen – unabhängig davon, welches Headset sie besitzen. Es war viel Arbeit, Unreal Engine mit visionOS zu integrieren. Die Mühe ermöglicht nicht nur, Glassbreakers auf Apple Vision Pro zu bringen, sondern ebnet auch anderen Studios den Weg, ihre Unreal Engine-Spiele auf Apple-Plattformen zu veröffentlichen."

Jason Tranchida, Lead Engineer bei Polyarc

Da präzise Eingaben und fortschrittliche Steuerungen entscheidend für schnelles Gameplay sind, arbeitete das Team mit Apple zusammen, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen. Mithilfe von Handtracking, Eye Gaze und Gestensteuerung der Apple Vision Pro sind die Interaktionen der Spieler mit Champions, Spielfeld und Set-Pieces auf Augenhöhe mit denen der Spieler auf Meta und Steam.

"Es macht unglaublich Spass, nur mit Händen und Augen mit den Champions zu interagieren. Man fühlt sich wie ein Zauberer, der mehrere Bewegungen in schneller Abfolge ausführt, ohne grosse Armbewegungen. Es ist eine völlig neue Art, Spiele zu spielen, und ich kann es kaum erwarten, dass Apple Vision Pro-Spieler:innen das selbst erleben."

Danny Bulla, Mitgründer von Polyarc

Das Team hat im vergangenen Jahr die Unreal Engine optimiert, um "Glassbreakers" auf Apple Vision Pro in der bekannten Polyarc-Qualität spielbar zu machen. Die Optimierungen verbesserten die Engine-Integration in visionOS und verdoppelten die Hardware-Ausgabe, sodass Grafiken mit verbesserter Detailtreue und Bildrate beeindruckend dargestellt werden.

"Wir haben Techniken wie Multiview, Multilayering und Fixed Foveated Rendering kombiniert, um die Leistung der Unreal Engine auf Apple Vision Pro zu optimieren. Dadurch konnten wir Detailtreue und Bildrate erhöhen und Pass-Through, Eye Gaze, Text und die Gesamtgrafik auf ein wesentlich höheres Niveau bringen, das die Leistungsfähigkeit der Plattform wirklich zeigt."

Jason Tranchida, Lead Engineer bei Polyarc