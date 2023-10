Glassbreakers: Neues Update

Polyarc hat für "Glassbreakers: Champions of Moss" ein grosses neues Update veröffentlicht, das Leaderboards und Crossplay einführt! Das von "Moss" inspirierte MOBA ist ab sofort auf Steam für Spieler mit SteamVR- oder Meta-kompatiblen Headsets verfügbar via App Lab und lädt euch dazu ein, eure Gruppe von Champions in eine fesselnde Arena aus Taktik, Magie und Macht zu führen!

"Glassbreakers" ist ein vom "Moss"-Universum inspirierter Echtzeit-Battler, in dem ihr in 1v1-Matches mit einer Gruppe von drei Champions gegeneinander antretet. Jeder Champion verfügt über eine eigene Reihe von Spezialfähigkeiten, die die Teams einzigartig machen und dem Spiel eine endlose Vielfalt verleihen.