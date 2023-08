Polyarc präsentiert Glassbreakers: Champions of Moss

Polyarc, das Studio hinter der "Moss"-Reihe, hat heute während des "Glassbreakers"-Showcase das erste Gameplay-Material von "Glassbreakers: Champions of Moss", seinem neuen 1v1-Echtzeitkämpfer, enthüllt, um den Release des Games im Meta App Lab Early Access zu feiern. Spieler, die Meta Quest 2 verwenden, können jetzt im Meta Quest Store nach "Glassbreakers" suchen und das Spiel kostenlos herunterladen. Die Early-Access-Veröffentlichung folgt später in diesem Jahr.

„Vor mehr als sieben Jahren, als wir von den Möglichkeiten der virtuellen Realität fasziniert waren und uns vorstellten, welche Arten von Spielen wir gerne spielen und mit unseren Freundinnen teilen würden, wurde das Konzept von Glassbreakers geboren. Die Schaffung fesselnder Welten mit unvergesslichen Charakteren, mit denen wir eine Verbindung aufbauen können, ist der Kern unserer Arbeit, und Glassbreakers gab unserem Team die Möglichkeit, all das mit ihrer Leidenschaft für kompetitives Gaming zu verbinden. Wir können es kaum erwarten, dieses Spiel mit unseren Spielerinnen weiterzuentwickeln, und wir hoffen, dass sie nicht nur Verbindungen zu ihren Lieblingschampions, sondern auch zu anderen Mitgliedern unserer Glassbreakers-Community knüpfen.“

Tam Armstrong, CEO und Mitgründer von Polyarc

In "Glassbreakers" wählt ihr eure Kombination aus drei Champions aus einer wachsenden Liste der heldenhaftesten, schurkischsten und berüchtigtsten Bewohner der Welt von "Moss". Jeder Champion verfügt über seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten, die die anderen in seinem Kader ergänzen und sich auf vielfältige Weise gegen die Gegner behaupten können. Spieler können sich mit Freunden in privaten Spielen oder sich mit ähnlich talentierten Mitgliedern aus der Community matchen lassen und messen - so oder so werden sie erst dann wissen, welche Champions sich auf der anderen Seite befinden, wenn der Kampf beginnt. Jedes Spiel bietet seine eigenen einzigartigen Möglichkeiten und Herausforderungen, da sich ständig ändernde Truppkombinationen, Spielbrettziele und Spielstile endlose Abwechslung in dieses aufregende Spiel voller Taktiken, Magie und Macht bringen.

Im heutigen "Glassbreakers"-Showcase konkurrierte Polyarc-Entwickler Barton Slade mit Cas von Cas & Chary, während Entwickler Danny Bulla in zwei spannenden Spielen gegen Brady von BlitzVR kämpfte, um einen ersten Blick auf das Gameplay von Glassbreakers zu werfen. Jedes Spiel hatte sein eigenes, einzigartiges Gefühl und zeigte, wie unterschiedliche Truppkombinationen und Spielstile sowie die physische Präsenz in der Arena das Gameplay in diesem fesselnden Kampfspiel beeinflussen können.