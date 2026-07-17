Glintseeker Island: Demo veröffentlicht

Assemble Entertainment und das deutsche Indie-Studio Half Soup Labs haben eine Demo von "Glintseeker Island" für den PC veröffentlicht. Details zu dem spielbaren Appetithappen hat man auch verraten.

Die Demo von "Glintseeker Island" wurde im Rahmen des Secret-Sauce-Events vorgestellt und umfasst zwei prozedural generierte Höhlenbiome mit insgesamt 15 Ebenen. Dort warten unter anderem Artefakte, Fossilien, Edelsteine, Rätsel und ein Bosskampf gegen den Golem auf uns.

Einen Trailer zur Demo von "Glintseeker Island" bekommen wir auch gezeigt. Darin bekommen wir etwas mehr als eine Minute lang unter anderem das Gameplay-Grundgerüst erklärt und die Spielwelt gezeigt.

"Glintseeker Island" war im Februar angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Glintseeker Island" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für den PC.