Glintseeker Island angekündigt

Assemble Entertainment stellt uns gemeinsam mit dem Indie-Studio Half Soup Labs aus Offenburg "Glintseeker Island" für den PC vor. Bewegte Bilder gibt es in Form eines Trailers obendrauf.

Bei "Glintseeker Island" handelt es sich um ein cozy 2D-Pixelart-Mining-Abenteuer mit Rollenspielelementen und einer Ausgrabungs-Mechanik, inspiriert vom Untergrund aus "Pokémon Diamant & Perl". In prozedural generierten Höhlensystemen gräbt man dabei nach uralten Schätzen und Artefakten, kämpft gegen unterirdische Kreaturen und stellt sich Bossen in der Tiefe. Wer die Höhlen von "Stardew Valley" liebt, wird sich in "Glintseeker Island" sicher schnell zuhause fühlen.

Im Zentrum steht dabei das Mining als "Spiel im Spiel": Anstatt Ressourcen per Knopfdruck einzusammeln, arbeitet man sich mit unterschiedlichen Hämmern und Tools völlig frei durch das Gestein, um versteckte Schätze und Artefakte freizulegen - mit dem Risiko, dass irgendwann die Wand nachgibt und die Beute verloren geht. Jeder Abstieg bringt Loot, welcher entweder verkauft oder direkt in Fortschritt verwandelt wird: Hämmer lassen sich zudem mit Edelsteinen verstärken, der Rucksack wird erweitert und das Dorf Schritt für Schritt wieder aufgebaut.

Tiefer in der Höhle warten dann verschiedene Biome mit eigenem Look, Gegnern und Belohnungen. Die Wahl des Hammers ist dabei nicht nur eine Frage der Stärke, sondern auch der Spielweise - mehr als zwölf legendäre Hämmer eröffnen verschiedene Strategien beim Graben und im Kampf. Zwischen den Runs wird das Dorf zum Ruhepol: Gebäude werden repariert, Quests führen zu frischen Upgrades und Hinweisen und während man den Dorfbewohnern hilft, rückt auch die Geschichte der Insel näher. Je tiefer die Expeditionen führen, desto deutlicher wird, dass unter der Oberfläche mehr lauert als nur Erz und Geoden, nämlich eine lange vergrabene Vergangenheit und eine alte Bedrohung, die wieder erwacht.

"Glintseeker Island" erscheint im Laufe des nächsten Jahres. Ein Playtest ist schon jetzt verfügbar.