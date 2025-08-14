Gloomy Eyes erscheint im September

"Gloomy Eyes", das heimelige Horror-Abenteuer, das in einer Welt spielt, in der das Makabre auf das Magische trifft, erscheint Mitte September. "Gloomy Eyes" erzählt die Geschichte zweier ungleicher Verbündeter, die die Aufgabe haben, das Sonnenlicht in einem Reich wiederherzustellen, das in ewige Nacht getaucht ist. Der Titel bietet ein ausgeprägtes "Self-Koop"-Gameplay, einen von Tim Burton inspirierten Kunststil und knifflige Rätsel.

Die beiden Protagonisten des Spiels, Gloomy, ein süsser Zombiejunge, und Nena, ein schelmisches Menschenmädchen, finden sich in einer Welt wieder, die in Dunkelheit gehüllt ist – eine Welt, in der die Sonne sich abgewandt hat, nachdem die Torheit der Menschheit sie vertrieben hat. Trotz des Konflikts zwischen den Lebenden und den Untoten müssen diese beiden ungewöhnlichen Seelen mit ihren Eigenheiten und Fähigkeiten ein verbotenes Bündnis eingehen und sich auf die Suche nach der Rückkehr des Tageslichts machen.

"Gloomy Eyes" erscheint am 12. September für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.