Glover für Konsolen terminiert

Wie QUByte Interactive und Bleem! bekannt geben, hat "Glover" nun ein konkretes Release-Datum für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox X/S. Bisher begeisterte der flotte Handschuh als Original auf Nintendo 64 (1998), auf der PlayStation (1999) oder als Remaster auf dem PC (2022). Dass am 27. Februar auch die übrigen und üblichen modernen Konsolen bedient werden, erfahren wir in einem flotten Trailer:

Das von QUByte Interactive entwickelte "Glover" präsentiert sich mit folgenden Worten: