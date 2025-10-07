Dino-Plattformer GNAW angekündigt

Mit "GNAW" kündigt Redstart Interactive seinen neuen Side-Scrolling Plattformer an. Für 2026 geplant und bereits mit einer PC-Demo zum Ausprobieren, soll die Dino 'Präapokalypse' auf den Plattformen PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC erlebt werden können. Hier bekommt ihr einen ersten Blick auf das Spiel und lest eine Beschreibung der Entwickler:

Über GNAW

Lerne Mack Ripley kennen! Kurze Arme, grosses Herz und der Traum, irgendwann mal ... mehr zu sein.

"Neu-Dinostadt ist das Herz der Saurier-Zivilisation: eine wuselige Metropole voller grosser und kleiner Dinos. Alle möglichen Arten leben dort friedlich zusammen ... bis etwas die natürliche Ordnung durcheinanderbringt. Nun steckt Mack in einer seltsamen Situation voller schräger Wissenschaft und noch schrägerer Ereignisse. Es liegt an ihm, das Rätsel zu entwirren und die Welt vorm Untergang zu bewahren.

Kein gewöhnlicher Dino mehr

Mack Ripley war einfach nur ein Typ, der sein Leben lebte und davon träumte, etwas Besonderes zu werden. Doch durch eine unheimliche Begegnung der wissenschaftlichen Art hat er sich verwandelt. Wenn du noch nie einen Dino mit überirdischen Kräften gesehen hast, mach dich auf was gefasst: Mack mampft, spuckt und verschlingt seine Gegner.

Seltsame Kräfte: Knabber dir deinen eigenen Weg

Mit jeder neuen Fähigkeit schaltest du neue Möglichkeiten frei, deinen Spielstil zu gestalten. Ob du die fiesen Biester nun lieber hautnah bearbeitest, aus sicherer Distanz erledigst oder beides wild durcheinandermischst: Mack wird genau so, wie du ihn haben willst.

Neu-Dinostadt: Glitzernde Lichter, finstere Schattenseiten

Neu-Dinostadt hat so viele Geschichten wie Dinos zu bieten. Triff sonderbare Verbündete, abartige Schurken und modifizierte Kreaturen, während du ein teuflisches Mysterium aufdeckst. Wie hängen all die seltsamen Vorfälle zusammen? Das musst du selbst herausfinden – aber beeil dich, sonst gehen in der Grossstadt bald die Lichter aus.

Nicht Parkour, sondern ParkSaurus: Unterwegs in Neu-Dinostadt

Hochhäuser, dunkle Gassen und Wasser, das irgendwie ... komisch aussieht. Neu-Dinostadt hat einfach alles!

Erkunde eine Welt voller dicht vernetzter Wolkenkratzer, verdunkelter Gässchen und merkwürdiger Orte, während du immer tiefer in die merkwürdigen Ereignisse in der Stadt eintauchst. Aber Vorsicht: Hinter jeder Ecke lauern Gefahren, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.

Mythos oder Wahrheit? In der Kanalisation von Neu-Dinostadt leben Alligatoren

Warum machen die einst friedlichen Kreaturen von Neu-Dinostadt plötzlich Jagd auf die Bevölkerung? Du musst alle von Macks Fähigkeiten einsetzen, clevere Kombos kreieren und über dich hinauswachsen, um knifflige Gegner und furchterregende Bosse zu bezwingen.

Features des Spiels