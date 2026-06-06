Go-Go Town! im neusten Video

Wie während der Wholesome Direct angekündigt, gibt Entwickler Prideful Sloth bekannt, dass Go-Go Town! den Early Access verlassen und am 16. Juli als Version 1.0 auf PC sowie für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

In "Go-Go Town"! erhaltet ihr die Schlüssel zu einer Stadt, die schon bessere Tage gesehen hat, und habt die Aufgabe, sie in ein florierendes Touristenziel zu verwandeln. Als neuer Bürgermeister plant ihr Nachbarschaften, baut Geschäfte und Häuser, verwaltet Produktionsketten, stellt Arbeiter ein, empfangt Besucher und behaltet den Überblick über das alltägliche Chaos beim Bau eurer Traumstadt. Wenn die Pflichten des Bürgermeisters zu viel werden, könnt ihr eine Pause beim Angeln einlegen, auf die Go-Kart-Bahn gehen oder sogar einer Kuh ein High-Five geben.

Egal ob ihr alleine spielt, um die volle Kontrolle zu haben, oder euch mit Freunden zusammenschliesst, "Go-Go Town!" verbindet Kreativität mit Managementsystemen und gibt euch die Freiheit zu gestalten, zu automatisieren, anzupassen und gelegentlich etwas Unfug als Bürgermeister zu stiften.

"Go-Go Town! hat sich seit dem Start des Early Access stark verändert. Im Spiel ging es schon immer um die Freude daran, ein aktiver Bürgermeister zu sein – bauen, optimieren, dekorieren, Touristen betreuen und manchmal Müll essen, aus Gründen, die man gut in einer Stadtratssitzung besprechen kann. Das Erreichen der Version 1.0 und die Veröffentlichung des Spiels für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 fühlt sich wie der richtige Moment an, um eine neue Welle von Bürgermeistern willkommen zu heissen."

Cheryl Vance, Creative Director bei Prideful Sloth

"Go-Go Town! startet als Version 1.0 auf PC und erscheint am 16. Juli für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.