Nordcurrent Labs und Misfit Village haben ein Releasefenster für "Go Home Annie" verkündet. Über einen neuen Trailer zu dem Horrortitel aus der Ego-Perspektive freuen wir uns ebenfalls.

In "Go Home Annie" übernimmst du die Rolle von Annie, einer einfachen Angestellten der SCP Foundation - eine Geheimorganisation, deren Aufgabe es ist, anomale Wesen zu sichern und einzudämmen und die Allgemeinheit zu schützen. Warum unterhält eine Organisation mit dem Motto "Sichern, eindämmen, schützen" eine Abteilung für die Replikation paranormaler Ereignisse und abnormaler Wesen? Warum wurde dir die Aufgabe zugeteilt, dieselben Replikate wiederholt zu testen, obwohl sich das Ergebnis anscheinend nie ändert? Für genügend Spannung ist also gesorgt.

"Go Home Annie" erscheint im nächsten Jahr für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC.