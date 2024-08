Es sieht so aus, als könnte "Goat Simulator 3" auch für Switch erscheinen. Zumindest wurde jetzt ein erstes Anzeichen für eine entsprechende Portierung gesichtet.

So war in einer inzwischen wieder entfernten Preisliste eines Onlinehändlers von einer Switch-Umsetzung von "Goat Simulator 3" zu lesen. Diese wird angeblich am 7. November veröffentlicht. Solange jedoch keine offizielle Ankündigung getätigt wurde, müssen wir dies jedoch noch als Gerücht verbuchen.

In "Goat Simulator 3" beginnt ein völlig neues Abenteuer der bereits berühmten Ziege Pilgor. Diesmal hat sie neue Weiden auf der weitläufigen Sandbox-Insel San Angora gefunden, einem Ort, an dem überall Mysterien und Chaos zu finden sind. Wir können uns frei bewegen und die Geheimnisse der Insel erforschen oder einfach alles zerstören. Schliesslich handelt es sich um einen "Goat Simulator".

"Goat Simulator 3" ist bereits für PS5, Xbox Series X, iOS, Android und den PC erhältlich.