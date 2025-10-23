Goat Simulator 3: Nächste Erweiterung vorgestellt

Coffee Stain Publishing und Entwickler Coffee Stain North haben die nächste Erweiterung für "Goat Simulator 3" enthüllt. Diese war bereits im April angeteasert worden (unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle).

Besagte Erweiterung für "Goat Simulator 3" hört auf den Namen "Baadlands: Furry Road" und ist ab 19. November verfügbar. Der zugehörige Trailer widmet sich dabei über eine Minute lang vor allem dem neuen Setting, welches in der Wüste angesiedelt ist.

In der "Baadlands: Furry Road"-Erweiterung für "Goat Simulator 3" hat sich San Angora aus unbekannten Gründen in eine riesige Wüste verwandelt und ist jetzt voller sandbedeckter Ruinen bekannter Orte. In den Baadlands schlüpfen wir in die Hufe von Baallistic Pilgor, dem Antihelden und Überlebenden der Apokalypse, um wahrhaft katastrophale Quests zu absolvieren, nach Ziegenausrüstung zu suchen oder eine Fülle von postapokalyptischen Parodien in dieser verrückten neuen Welt voller Mutanten und Geheimnisse zu geniessen.

"Goat Simulator 3" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.