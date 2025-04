Von Coffee Stain Publishing und Entwickler Coffee Stain North gab es spannende Neuigkeiten zu "Goat Simulator 3". So wurden nicht nur ein Update vorgestellt und veröffentlicht sondern man deutete auch eine zweite Erweiterung an.

Konkret wurde das "Gifts from the Rifts"-Update für "Goat Simulator 3" vorgestellt. Es ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC, iOS und Android verfügbar und wird bald auch für Switch veröffentlicht. Ein Trailer zeigt uns 41 Sekunden lang, auf was wir uns inhaltlich freuen dürfen. Ausserdem wurde eine zweite Erweiterung angeteasert. Das zugehörige Material legt einen Abstecher in die Wüste nah.

In "Goat Simulator 3" beginnt ein völlig neues Abenteuer der bereits berühmten Ziege Pilgor. Diesmal hat sie neue Weiden auf der weitläufigen Sandbox-Insel San Angora gefunden, einem Ort, an dem überall Mysterien und Chaos zu finden sind. Wir können uns frei bewegen und die Geheimnisse der Insel erforschen oder einfach alles zerstören. Schliesslich handelt es sich um einen "Goat Simulator".

"Goat Simulator 3" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.